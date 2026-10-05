Un richiamo solenne durante le celebrazioni ad Assisi conferma la centralità dell’hospice pediatrico regionale: l’opera-segno dell’ottavo centenario di San Francesco entra nell’agenda umbra come progetto di sanità pubblica di prossimità.

Nel corso delle celebrazioni ad Assisi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale Matteo Zuppi, il Custode del Sacro Convento padre Marco Moroni ha richiamato pubblicamente il progetto dell’hospice pediatrico regionale. Un passaggio che, per la Regione Umbria, rappresenta un riconoscimento di rilievo istituzionale e civile, legato alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Il progetto nasce come opera-segno dell'ottocentenario, approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa, e si inserisce nella strategia di una sanità pubblica capace di coniugare prossimità, equità e continuità di cura per i pazienti più fragili e le loro famiglie.

Un richiamo che dà misura del valore pubblico

Le parole pronunciate dal Custode hanno riportato al centro il significato profondo dell’iniziativa per la comunità umbra e nazionale:

“La dignità di ciascuno - indistintamente - chiede di essere custodita sempre: nella dimensione personale e nelle relazioni, nella vita sociale e politica, nel tempo della forza come in quello della fragilità, nel nascere e nel morire. Per questo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili locali e della chiesa di Assisi, abbiamo rilanciato la proposta di un’opera-segno che rimanga a memoria del centenario e che l’Assemblea legislativa della Regione Umbria ha approvato con votazione unanime: la nascita di un Hospice pediatrico inserito nella rete regionale delle cure palliative”.

La centralità attribuita all’hospice davanti alle più alte cariche istituzionali conferma la bontà del percorso intrapreso: una scelta che rafforza la sanità pubblica umbra sul terreno della cura, della vicinanza e dell’umanizzazione dell’assistenza.

Il progetto in numeri e nella rete regionale

L’hospice è stato istituito con Legge regionale n. 1/2026, proposta dalla Presidente della Giunta e approvata all’unanimità il 20 febbraio 2026. La struttura è concepita come intervento diffuso e accessibile su scala regionale.

Articolazione territoriale : due moduli, uno per ciascuna provincia umbra, all’interno di presìdi ospedalieri territoriali per garantire equità e prossimità.

Integrazione nella rete : inserimento nella rete regionale delle cure palliative pediatriche, guidata dal Centro specialistico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Plateau di presa in carico : circa 500 minori con patologie complesse e inguaribili presenti in Umbria, di cui circa 150 a elevata specializzazione.

Approccio assistenziale : ambienti a misura di bambino e famiglia, équipe multiprofessionale sanitaria, psicologica, sociale ed educativa.

Funzione: accoglienza, sollievo e affiancamento quando l’assistenza domiciliare non è sufficiente.

Le dichiarazioni istituzionali

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato il valore del riconoscimento pubblico e la direzione intrapresa dal sistema sanitario regionale:

“Aver citato l’annuncio dell’Hospice pediatrico davanti al nostro Presidente e al cardinale Zuppi ci riempie di immensa soddisfazione e orgoglio. Continueremo a lavorare per la nostra sanità pubblica – sottolinea la presidente Proietti – e la creazione dell’Hospice pone l’Umbria al servizio non solo della propria comunità ma c dell’intero Paese”.

Proietti ha collegato l’iniziativa al lascito francescano e alla responsabilità pubblica verso i più fragili:

“Trasformare il messaggio di San Francesco in un’eredità concreta – ha concluso la presidente - significa lasciare un monumento alla vita. Perché in sanità dietro i numeri ci sono le persone e, in questo caso, i bambini e famiglie che affrontano prove quotidiane difficilissime, e l’Umbria sceglie di esserci per non lasciare indietro e solo nessuno”.

Operatività e coordinamento territoriale

Il percorso attuativo procede in raccordo tra Regione, Usl, Aziende ospedaliere e Centro regionale per le cure palliative, con l’obiettivo di definire le soluzioni strutturali e organizzative più idonee nei diversi ambiti provinciali. La cornice normativa e la governance clinica delineano un modello orientato alla continuità assistenziale e alla presa in carico integrata.

Perché conta per l’Umbria

L’hospice pediatrico si inserisce nel cuore dell’identità umbra: cura della persona, comunità solidale e capacità di innovare i servizi. La dimensione modulare per provincia e l’integrazione in rete rafforzano accessibilità e equità, elementi cruciali per una regione policentrica. Per le famiglie, significa disporre di un riferimento dedicato, competente e vicino, in grado di accompagnare i percorsi più complessi senza dispersioni.

Come opera-segno dell’ottavo centenario, la struttura traduce un patrimonio spirituale in infrastruttura sociale: un modello di assistenza che mette al centro dignità, prossimità e qualità della cura, con potenziale valore esemplare anche oltre i confini regionali.

Prospettive e impatto atteso

La messa a terra dell’hospice apre scenari positivi per la presa in carico integrata, dalla gestione del dolore alla continuità tra ospedale e territorio, favorendo sinergie cliniche, formative e organizzative nella rete palliativa pediatrica. L’allineamento istituzionale e il consenso unanime in Assemblea creano le condizioni per un’implementazione ordinata e monitorabile.

Nel solco dell’ottavo centenario, l’Umbria consolida così una scelta di sanità pubblica di prossimità, capace di sostenere i nuclei familiari nelle fasi più delicate della vita. Un impegno che guarda avanti: dalla qualità dei percorsi alla tenuta delle reti territoriali, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.