Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
5 ottobre 2026
1 min di lettura
Sara Fratepietro

Precipita da una scala, gravissimo 75enne

Un 75enne cade da 4 metri a Foligno mentre lavora su una grondaia. Ricoverato in gravi condizioni a Perugia. Scopri di più sul drammatico incidente.

Precipita da una scala, gravissimo 75enne

Un uomo di 75 anni è ricoverato all'ospedale di Perugia in gravi condizioni dopo essere precipitato da circa 4 metri di altezza, in un'abitazione di Foligno. Secondo quanto emerso, l'uomo era in cima ad una scala e si stava occupando di una grondaia, quando è precipiato cadendo a terra.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che viste le serie condizioni dell'anziano ha attivato l'elisoccorso Nibbio. Il folignate è stato quindi trasportato al Santa Maria della Misericordia, dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Tag

Foligno

Parole chiave

incidente Foligno caduta tetto anziano grave ricovero Perugia elisoccorso Nibbio

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus