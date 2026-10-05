Un uomo di 75 anni è ricoverato all'ospedale di Perugia in gravi condizioni dopo essere precipitato da circa 4 metri di altezza, in un'abitazione di Foligno. Secondo quanto emerso, l'uomo era in cima ad una scala e si stava occupando di una grondaia, quando è precipiato cadendo a terra.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che viste le serie condizioni dell'anziano ha attivato l'elisoccorso Nibbio. Il folignate è stato quindi trasportato al Santa Maria della Misericordia, dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.