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5 ottobre 2026
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Spintona 32enne che batte la testa ed è grave, nei guai 17enne

Un 17enne spintona un 32enne che finisce in coma a Magione. Indagini in corso, minore segnalato alla Procura per lesioni: la ricostruzione dei carabinieri

Spintona 32enne che batte la testa ed è grave, nei guai 17enne

Avrebbe spintonato un 32enne durante una discussione, facendolo cadere a terra con l’uomo che ha battuto la testa ed è poi finito in coma: per questo un 17enne è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Perugia dai carabinieri della stazione di Magione.

Tutto è iniziato nella notte tra il 25 e il 26 settembre, quando nel centro di Magione un uomo di 32 anni era stato soccorso da un’ambulanza del 118 che poi aveva allertato le forze dell’ordine. Il ferito aveva riportato una ferita alla testa che sembrava causata da una caduta accidentale. Nelle ore successive, le sue condizioni si sono purtroppo aggravate, tanto che poi il 32enne è stato ricoverato in prognosi riservata.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, hanno poi consentito di verificare che quella notte si era accesa una discussione tra la vittima e un gruppo di giovani, uno dei quali lo aveva spintonato provocandone la violenta caduta a terra.

I giovani hanno allertato il 118, ma in un primo momento, i sanitari giunti sul posto, hanno potuto solo constatare la gravità della situazione e disporre il trasferimento del 32enne presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il minore, presunto autore del gesto, è stato dunque successivamente identificato e segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia per l’ipotesi di lesioni.

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Magione Perugia Trasimeno

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incidenti Magione lesioni minorenni 32enne in coma Procura Perugia spintone violento

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