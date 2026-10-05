Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
5 ottobre 2026
1 min di lettura
Amministratore

Parapendista precipita a Castelluccio, soccorsa con Nibbio | Video

Parapendista precipitata sui monti Sibillini, soccorso a Castelluccio di Norcia da SASU e 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Terni

Parapendista precipita a Castelluccio, soccorsa con Nibbio | Video

Una donna (e non un uomo come emerso inizialmente) è precipitata con il parapendio nella tarda mattinata di lunedì 5 ottobre mentre si trovava sui monti Sibillini, nella zona di Castelluccio di Norcia. L’allarme è scattato intorno alle 12,30, quando l’elisoccorso e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono stati attivati per soccorrere una parapendista infortunata poco sotto la vetta di Poggio la Croce.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre di terra del SASU, che hanno raggiunto l’infortunata e avviato le prime operazioni di soccorso. Nel frattempo, è stato dirottato sul luogo dell’intervento anche l’elisoccorso regionale del 118 Nibbio 01, in rientro da un’altra missione. L’elicottero ha raggiunto la paziente - di circa 50 anni - in circa dieci minuti di volo dalla base di Foligno, sbarcando l’equipaggio di soccorso composto da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.

Video thumbnail

Dopo aver ricevuto le cure necessarie, l’infortunata è stata immobilizzata sulla barella, recuperato a bordo mediante il verricello e trasportato all’ospedale di Terni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Norcia.

Tag

Valnerina

Parole chiave

Soccorso Alpino parapendista Castelluccio di Norcia SASU elisoccorso 118 Umbria Poggio la Croce infortunio

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus