Una donna (e non un uomo come emerso inizialmente) è precipitata con il parapendio nella tarda mattinata di lunedì 5 ottobre mentre si trovava sui monti Sibillini, nella zona di Castelluccio di Norcia. L’allarme è scattato intorno alle 12,30, quando l’elisoccorso e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono stati attivati per soccorrere una parapendista infortunata poco sotto la vetta di Poggio la Croce.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre di terra del SASU, che hanno raggiunto l’infortunata e avviato le prime operazioni di soccorso. Nel frattempo, è stato dirottato sul luogo dell’intervento anche l’elisoccorso regionale del 118 Nibbio 01, in rientro da un’altra missione. L’elicottero ha raggiunto la paziente - di circa 50 anni - in circa dieci minuti di volo dalla base di Foligno, sbarcando l’equipaggio di soccorso composto da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.

Dopo aver ricevuto le cure necessarie, l’infortunata è stata immobilizzata sulla barella, recuperato a bordo mediante il verricello e trasportato all’ospedale di Terni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Norcia.