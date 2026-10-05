Oltre 592 mila euro per gli interventi all’IPC Pascal e all’ITIS Volta di Perugia. Sono le nuove risorse per accelerare gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico della città. Con due decreti è stato disposto il trasferimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Umbria di 592.037,60 euro, quale anticipazione del 20% delle risorse programmate sui fondi sisma per gli interventi riguardanti la palestra dell’IPC “B. Pascal” e i laboratori dell’ITIS “A. Volta”.

I lavori all’IPC Pascal

Entrambi gli interventi sono compresi nell’ordinanza dedicata al programma straordinario per il recupero delle strutture scolastiche nei territori colpiti dal sisma. Le anticipazioni sono finalizzate a consentire l’avvio delle attività di progettazione e delle procedure di affidamento relative alla fase iniziale dei lavori Per l’IPC “B. Pascal”, palestra, l’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico presenta un costo complessivo di 2.372.000 euro, dei quali 1.660.400 euro a valere sui fondi dell’Ordinanza speciale n. 31 e 711.600 euro previsti attraverso il Conto Termico. Il decreto dispone il trasferimento all’USR Umbria di 332.080 euro, corrispondenti al 20% della quota finanziata con fondi sisma.

…e quelli all’ITIS

Per l’ITIS “A. Volta” laboratori, l’investimento complessivo ammonta invece a 5.799.750 euro: 1.299.788 euro sono programmati sui fondi sisma, 3.630.000 euro derivano dal contributo MIUR e 869.962 euro sono previsti a carico del Conto Termico. L’anticipazione trasferita all’USR Umbria è pari a 259.957,60 euro. “Sostenere concretamente il percorso di ricostruzione delle scuole, mettendo a disposizione le risorse necessarie perché progettazione e procedure possano procedere con continuità”, dichiara il commissario straordinario Guido Castelli.

Il soggetto attuatore dei due interventi è la Provincia di Perugia. Complessivamente le opere previste sull’IPC Pascal e sull’ITIS Volta rappresentano un investimento di 8.171.750 euro.