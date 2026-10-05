Abbonati

Ricerca nel Sito

Voci dal Territorio
5 ottobre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Oltre 592 mila euro per gli interventi all’IPC Pascal e all’ITIS Volta

Con due decreti è stato disposto il trasferimento di 592.037,60 euro come anticipazione del 20% delle risorse per gli interventi nelle due scuole

Oltre 592 mila euro per gli interventi all’IPC Pascal e all’ITIS Volta

Oltre 592 mila euro per gli interventi all’IPC Pascal e all’ITIS Volta di Perugia. Sono le nuove risorse per accelerare gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico della città. Con due decreti è stato disposto il trasferimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Umbria di 592.037,60 euro, quale anticipazione del 20% delle risorse programmate sui fondi sisma per gli interventi riguardanti la palestra dell’IPC “B. Pascal” e i laboratori dell’ITIS “A. Volta”.

I lavori all’IPC Pascal

Entrambi gli interventi sono compresi nell’ordinanza dedicata al programma straordinario per il recupero delle strutture scolastiche nei territori colpiti dal sisma. Le anticipazioni sono finalizzate a consentire l’avvio delle attività di progettazione e delle procedure di affidamento relative alla fase iniziale dei lavori Per l’IPC “B. Pascal”, palestra, l’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico presenta un costo complessivo di 2.372.000 euro, dei quali 1.660.400 euro a valere sui fondi dell’Ordinanza speciale n. 31 e 711.600 euro previsti attraverso il Conto Termico. Il decreto dispone il trasferimento all’USR Umbria di 332.080 euro, corrispondenti al 20% della quota finanziata con fondi sisma.

…e quelli all’ITIS

Per l’ITIS “A. Volta” laboratori, l’investimento complessivo ammonta invece a 5.799.750 euro: 1.299.788 euro sono programmati sui fondi sisma, 3.630.000 euro derivano dal contributo MIUR e 869.962 euro sono previsti a carico del Conto Termico. L’anticipazione trasferita all’USR Umbria è pari a 259.957,60 euro. “Sostenere concretamente il percorso di ricostruzione delle scuole, mettendo a disposizione le risorse necessarie perché progettazione e procedure possano procedere con continuità”, dichiara il commissario straordinario Guido Castelli.

Il soggetto attuatore dei due interventi è la Provincia di Perugia. Complessivamente le opere previste sull’IPC Pascal e sull’ITIS Volta rappresentano un investimento di 8.171.750 euro.

Tag

Perugia

Parole chiave

finanziamenti scuole IPC Pascal ITIS Volta ricostruzione Perugia messa in sicurezza patrimonio scolastico interventi sisma Provincia di Perugia

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus