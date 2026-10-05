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5 ottobre 2026
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Alla guida con la cocaina sotto il cambio, patente ritirata

Il 19enne irregolare sul territorio, è stato fermato a Corciano con la cocaina sotto il cambio. Patente ritirata e sanzione amministrativa. Scopri di più

Alla guida con la cocaina sotto il cambio, patente ritirata

La Polizia di Perugia ha sanzionato amministrativamente un 19enne, cittadino straniero e irregolare, poiché sorpreso alla guida in possesso di sostanza stupefacente a Corciano.

L’ispezione è avvenuta durante i controlli di routine del territorio quando gli agenti hanno notato un veicolo sospetto e hanno deciso di sottoporre il conducente a un ulteriore accertamento.

Alla richiesta di esibire i documenti, il giovane ha mostrato fin da subito un forte stato di agitazione. Gli Agenti delle Volanti hanno rinvenuto, nascosto sotto il cambio del veicolo, un involucro contenente cocaina, poi sequestrata.

Il 19enne è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente; allo stesso, inoltre, è stata ritirata la patente di guida. Il giovane è stato poi messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio della procedura finalizzata all’espulsione dal territorio Nazionale.

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Corciano

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Polizia Perugia cocaina patente ritirata controlli Corciano espulsione

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