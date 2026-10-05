Colpo fallito alle Poste di via Narni, a Terni. I banditi non sono riusciti ad aprire il caveau. A scoprire il tentativo di furto è stata questa mattina all’apertura, la direttrice.

Secondo le ricostruzioni i ladri sarebbero entrati in azione nella notte di sabato, dapprima forzando la porta laterale, poi manomettendo i contatori della corrente elettrica per annullare i sistemi di sicurezza e l’impianto di videosorveglianza. Dopo essere entrati hanno tentato di aprire il caveau per quattro volte ma invano, forse la fretta di avere i minuti contati per via del monitoraggio da remoto che segnala le improvvise interruzioni di energia gli è stata fatale. Sul luogo sono stati ritrovati un frollino e un cacciavite.

Non è chiaro né quantificabile ancora cosa siano riusciti a portare via, la scientifica sta effettuando i rilievi del caso, monitorando anche i filmati delle telecamere di zona.

Nel frattempo i ladri dopo il fallimento si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le tracce. L’ufficio postale è temporaneamente chiuso.