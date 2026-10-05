Nel primo pomeriggio di giovedì scorso i Carabinieri di Orvieto e Castel Viscardo, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini di origini campane ritenuti responsabili di una truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana coppia di Orvieto, recuperando i gioielli e il denaro sottratto.

La truffa

Il raggiro sarebbe stato messo in atto mediante la ormai nota tecnica del falso appartenente alle Forze dell’Ordine: la coppia è stata contattata da un uomo, qualificatosi come maresciallo dell’Arma di Perugia, che li ha informati di un’indagine in corso poiché la loro vettura era stata utilizzata per commettere una rapina ai danni di una gioielleria del capoluogo. Sfruttando la paura e l’ansia generate nelle vittime, l’interlocutore ha intrattenute la coppia al telefono per quasi quattro ore, inducendole a preparare i monili in oro custoditi in casa affinché fossero confrontati con la refurtiva della rapina.

La coppia sente puzza di raggiro

I due anziani, nella speranza di dimostrare la loro estraneità ai fatti, avrebbero persino mostrato in videochiamata i loro gioielli, dopo averli pesati e raccolti, insieme a tutto il denaro presente in casa, in un portagioie, in attesa dell’arrivo di chi avrebbe dovuto ritirarli. La coppia però, intuendo un possibile raggiro, è riuscita a contattare una vicina di casa, chiedendole di chiamare il 112. La Centrale Operativa dell’Arma ha immediatamente inviato personale in uniforme e in borghese presso l’abitazione della coppia, in attesa dell’arrivo dell’emissario mentre alcuni militari sono rimasti in casa a tutela degli anziani.

L’arresto in flagranza

Dopo quattro ore, nel corso delle quali la coppia è rimasta costantemente in contatto telefonico con il sedicente maresciallo, si è presentato un uomo che, con modi cortesi, si è fatto consegnare dalle vittime il portagioie: in quel frangente è stato bloccato dai veri Carabinieri e, simultaneamente, il personale all’esterno ha fatto altrettanto con il palo, rimasto in attesa alla guida di un’utilitaria, poi risultata a noleggio, con il motore acceso.

Per i due è così scattato l’arresto in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Terni in turno, la successiva presentazione al rito direttissimo che si è svolto venerdì mattina, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. nei rispettivi comuni campani di residenza.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla coppia, visibilmente turbata dagli eventi.