Rinvenuti quasi 12 grammi di eroina e di arrestate due persone, l’operazione è partita da un agente della Volante di Terni in borghese che notando movimenti sospetti in via Menabrea è intervenuto con l’aiuto dei colleghi e della Sala Operativa.

Il poliziotto, transitando nella via, ha riconosciuto un uomo che, dopo una conversazione telefonica e un breve colloquio con un altro uomo affacciato a un balcone, è entrato in uno stabile, uscendone poco dopo con qualcosa celato nel pugno. Insospettito dalla circostanza è immediatamente intervenuto, perquisendo l’uomo che aveva quattro involucri di eroina.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione dalla quale era appena uscito. All’interno gli agenti hanno identificato due uomini, uno dei quali già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina, che ha consegnato spontaneamente un ulteriore involucro contenente eroina e 690 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione dell’appartamento ha permesso di recuperare altri 9,4 grammi lordi di eroina. Complessivamente sono stati sequestrati 11,90 grammi lordi di eroina. Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un terzo uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.