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5 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Senzatetto dorme su una panchina ai Frontoni "Così da un mese"

Si tratterebbe di una donna, peraltro molto conosciuta in città | Con sé tante bottiglie d'acqua, cartoni e un flacone di shampoo, l'allarme dei cittadini

Senzatetto dorme su una panchina ai Frontoni "Così da un mese"

Una spessa coperta azzurra per ripararsi dal freddo della notte, qualche pezzo di cartone steso qua e là (forse per isolare l'umidità) e tante bottiglie d'acqua appoggiate a terra (compreso un flacone di shampoo). Questa è la scena che si palesa ormai quotidianamente - “da circa un mese” ci dicono i cittadini - agli occhi dei passanti e dei residenti nella zona verde del parcheggio dei Frontoni, a due passi dal centro storico di Città di Castello.

Su una della panchine lungo la ringhiera dell’area dormirebbe una donna senza fissa dimora. La foto è stata scattata proprio questa mattina (5 ottobre). Secondo le testimonianze raccolte, sarebbe la stessa – molto conosciuta in città – che in precedenza viveva all'interno di una vecchia roulotte stazionata sotto il ponte di via Aretina, all'altezza dell'area di sosta riservata ai camper.

L'episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sulla piaga della marginalità e del disagio abitativo nel capoluogo tifernate, un fenomeno ciclico non poi così nuovo da queste parti. Negli anni scorsi, infatti, la presenza di senzatetto era stata registrata all’interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria, all’Ansa del Tevere e, in un caso, anche all’interno del Loggiato Bufalini. Sembra inoltre - ci riferiscono i residenti - che nel parcheggio dei Frontoni viva anche una coppia che dorme in auto da oltre due mesi.

Con l'abbassarsi delle temperature e l'arrivo dei primi freddi stagionali, la situazione ai Frontoni rischia di diventare insostenibile e pericolosa per la salute della donna stessa, richiedendo un intervento tempestivo da parte delle istituzioni e delle realtà del terzo settore per garantire un riparo dignitoso ed un adeguato supporto socio-sanitario. La zona, spesso frequentata anche da vandali e gente poco raccomandabile, per la senzatetto potrebbe portare inoltre a pericoli ancora peggiori del freddo…

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Alto Tevere Città di Castello

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