Un fine settimana per scoprire l’Umbria attraverso palazzi, chiese, dimore e paesaggi. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 tornano le Giornate FAI d’Autunno, giunte alla quindicesima edizione: oltre 700 luoghi aperti in 350 città italiane, con visite a contributo libero organizzate dalle delegazioni e dai volontari della Fondazione. Quest’anno l’iniziativa dedica particolare attenzione anche all’artigianato e al Made in Italy.

In Umbria

Il programma umbro propone un itinerario diffuso nelle due province. Nel Perugino figurano la Posta dei Donini, il Bosco di San Francesco ad Assisi, la chiesa di San Paolo delle Abbadesse con il cimitero monumentale a Bastia Umbra e la chiesa di San Nicolò a Foligno. Aperture anche a Spoleto, con San Sabino, e a Todi, con il convento di Montesanto.

A Gubbio sarà visitabile Villa Benveduti, mentre Città della Pieve propone Palazzo Fargna e la Tenuta della Fargna. A Pietralunga spazio alla Pieve di Santa Maria e al Mulino dei Corsi; a Gualdo Tadino il percorso sarà dedicato alle origini del francescanesimo e al Laudario.

Nel Ternano, tra le mete ci sono la chiesa abbaziale di San Pietro in Valle a Ferentillo e la casa museo Elia Rossi Passavanti a Terni. A Orvieto apriranno il complesso di San Francesco e il convento di San Crispino.

Per organizzare la visita è possibile consultare le singole schede sul sito FAI, con orari, modalità di accesso ed eventuali prenotazioni. Le donazioni raccolte sosterranno le attività della Fondazione per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Il programma completo dei luoghi aperti in Umbria.