Sarebbero almeno secondo le prime informazioni incidenti senza feriti gravi quelli avvenuti nella mattinata di lunedì 5 ottobre prima dell’uscita di Foligno in direzione Perugia e nella zona di Lidarno a Città di Castello. Qualche disagio al traffico, ma in entrambi i casi rallentamenti significativi nelle zone coinvolte.
Doppio incidente nel folignate e nel tifernate: disagi al traffico
Disagi al traffico per due incidenti a Foligno e Città di Castello. Nessun ferito grave, ma rallentamenti significativi nelle zone coinvolte.