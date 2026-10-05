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5 ottobre 2026
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Morta a Spoleto Annunziata Nunni Miolli | Il cordoglio dell'amministrazione di Spoleto

Scopri la storia di Annunziata Miolli, voce del femminismo e sopravvissuta all'assalto neofascista. Una vita di coraggio e impegno a Spoleto.

Morta a Spoleto Annunziata Nunni Miolli | Il cordoglio dell'amministrazione di Spoleto

È morta nella sua casa di Spoleto, a 100 anni, Annunziata Miolli, per tutte Nunni, una delle voci del femminismo delle casalinghe degli anni Settanta e una delle ultime sopravvissute all’assalto neofascista contro Radio Città Futura a Roma. Protagonista del movimento femminista degli anni Settanta e componente del collettivo delle casalinghe, nel 1979 fu tra le donne presenti negli studi di Radio Città Futura a Roma durante l’assalto dei Nuclei Armati Rivoluzionari, nel quale rimase gravemente ferita. Una vicenda che, dopo molti anni, aveva scelto di raccontare nuovamente, contribuendo a mantenere viva la memoria di quella stagione e delle battaglie per i diritti delle donne.

L'amministrazione comunale di Spoleto - dove aveva scelto di vivere - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Annunziata “Nunni” Miolli, morta ieri nella sua casa di Spoleto, a cento anni compiuti. La sua storia era stata recentemente riportata all’attenzione anche a Spoleto attraverso l’incontro dedicato a Le appassionate, il libro che ne ha raccolto la testimonianza insieme a quelle di altre donne protagoniste delle battaglie per la democrazia e i diritti.

Nunni Miolli lascia alla nostra città e a tutti noi una testimonianza preziosa di impegno, coraggio e memoria – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti - La sua lunga vita è stata attraversata dalla storia del nostro Paese e da una partecipazione civile che non è mai venuta meno. La sua voce, la sua esperienza e la sua capacità di testimoniare resteranno parte della memoria collettiva. A nome dell’amministrazione comunale e della città di Spoleto esprimo la mia vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia”.

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Spoleto

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Nunni Miolli femminismo Radio Città Futura Spoleto Annunziata Miolli

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