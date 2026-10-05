Torna la Rivista, trema il potere. Scontro su Corsa Vaporetti

Due storiche kermesse cittadine, due appuntamenti capaci di attirare migliaia di spettatori. Due storie, nate in momenti diversi, ma che si sono intrecciate grazie alla volontà dei diversi giovani che le avevano tenute a battesimo.

Per anni, con alterne fortune ed edizioni interrotte (ora dalla seconda Guerra mondiale, ora per carenze di risorse), tra gli appuntamenti da non mancare.

E che nel 2027 potrebbero di nuovo tornare a incrementare il calendario annuale degli eventi spoletini: la Rivista degli studenti e la Corsa dei Vaporetti.

Torna la Rivista, trema il potere

Nata all’indomani della fine della Guerra e alla vigilia della promulgazione della Costituzione, la Festa della matricola, divenuta poi la Rivista degli studenti, esordì per volontà di alcune matricole universitarie che mettevano alla berlina i personaggi più noti e influenti della città. Un target rimasto abbastanza simile nel tempo, anche se con qualche scivolone su questioni che spesso, alla satira, preferivano il pettegolezzo, ma comunque un appuntamento capace di risvegliare curiosità e coscienze degli spoletini. Persino il Maestro Gian Carlo Menotti, nel 2003, volle vedere una replica dei Soliti ignoti, regalando una cassa di champagne alla compagnia e congedandosi con un eloquente messaggio: “farei volentieri io la Rivista lasciando a voi il Festival”. Una frase che la diceva già lunga su come la politica cercasse da tempo di mettere le mani sul Festival dei 2 Mondi, puntualmente realizzata con la morte del celebre compositore.

Per venti anni, a portare in scena la Goliardia, furono sostanzialmente quattro autori ovvero, in ordine alfabetico, Giovanni Angelini Paroli, Tommaso Biondi, Andrea Patarini e Fabio Pinchi, anche se solo gli ultimi tre, insieme a Luca Ceracchi, possono vantare il ventennale impegno sul palco del Menotti.

Terminato il 26 marzo 2017, dieci giorni dopo la clamorosa conferenza stampa a Palazzo Madama in cui venne annunciata la fine della Rivista (nella foto in home page l’uscita dal Senatore con l’ex senatore Antonio Razzi).

Sbagliava chi pensava ad una boutade, anche se in molti hanno sempre auspicato che i terribili ragazzi, ormai sopra la cinquantina, potessero tornare. E il “gran giorno” è tornato.

10 giorni fa una cena, aperta a quanti fecero parte dell’ultima rappresentazione, ha sancito il ritorno della Rivista per il 2027: date ancora da confermare (probabilmente tra la Befana e il Patrono San Ponziano), stessa location (Teatro Menotti) e sceneggiatura da cominciare.

Di materiale su cui lavorare ce ne è abbastanza, visti i nefasti della politica locale e regionale. Resta il nodo di quanto si vorrà affondare la “lama” della satira, atteso che due dei quattro autori, Angelini Paroli e Pinchi, di quel potere politico da mettere alla berlina, ne sono divenuti recenti: Pinchi per un annetto, nel 2022, quale portavoce dell’attuale sindaco Sisti; Paroli da cinque anni nella stessa Giunta con le importanti deleghe a turismo e sviluppo economico.

Non sarebbe una novità, visti alcuni ben più autorevoli precedenti : da Grillo a Zelensky, Montesano, all’ex presidente del Guatemala Morales, all’ex sindaco di Reykjavik Gnarr, al senatore Franken (autore di Saturday night live). Solo per citarne alcuni.

Un video sui social, neanche molto da interpretare, ha preannunciato il ritorno dei Soliti ignoti. La prevendita è attesa per novembre con alcuni reel che anticiperanno il cartellone finale.

Pura coincidenza che il sipario riapra proprio nell’anno delle amministrative? Lo si saprà solo assistendo allo spettacolo.

Scontro interno alla Corsa dei Vaporetti

Per una manifestazione che annuncia la rinascita, un’altra sembra mostrare qualche crepa, ovvero la Corsa dei vaporetti il cui Consiglio direttivo si è dimesso in blocco (o quasi). Ma andiamo con ordine. Un mese fa, in una intervista rilasciata a Tuttoggi, il presidente Fabrizio Luchetti, ripercorrendo gli ultimi 10 anni della corsa più pazza del mondo, non senza mandare qualche frecciatina, aveva annunciato le proprie dimissioni per motivi personali e per far largo a chi volesse farsi carico del gravoso incarico. Era il 4 settembre.

Quello però che non si sapeva è che il giorno dopo a rassegnare le dimissioni sono stati anche 3 dei 4 componenti il direttivo, cioè Gianfranco Bellini, Roberto Discepoli, Paolo Quondam Girolamo. Il che, a norma di Statuto (non pubblicato sul sito ma che Tuttoggi ha potuto visionare), ha fatto decadere anche il quinto componente, Sergio Grifoni, che nel board siede in quanto indicato a suo tempo dall’Avis (l’associazione cui si deve l’aver rimesso in carreggiata la storica Corsa).

Buona prassi avrebbe voluto che a convocare l’assemblea dei 23 soci, fosse il presidente in prorogatio; invece, pur rispettando le scadenze statutarie, ci ha pensato lo stesso Grifoni che sabato mattina scorso ha riunito i soci (11 i presenti) i quali, in seconda convocazione, hanno nominato un triumvirato - Sergio Grifoni, Roberto Discepoli e Tommaso Biondi – cui spetterà di redigere un nuovo Statuto, portarlo all’approvazione dell’assemblea e far eleggere il nuovo direttivo.

Contattato da Tuttoggi, Grifoni non ha voluto rilasciare dichiarazioni se non per riconfermare che il suo unico intento è quello di mantenere in vita la tradizionale corsa e di non essere interessato ad alcuna poltrona.

Chiaro che anche su questa kermesse aleggia lo spettro delle prossime elezioni amministrative, che si terranno in “una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno” (fonte Viminale), al netto di eventuale ballottaggio da tenersi due settimane dopo.

Diventa così difficile ipotizzare scegliere il week end migliore per la Corsa del 2027, che andrà comunque comunicato in tempo al Municipio per le relative autorizzazioni.

Resta il punto di chi si farà carico di un tale impegno che nel 2026 ha visto in gara 44 equipaggi senior, 10 junior e 4 formazioni al femminile, grazie anche al solito, straordinario sforzo di un vero squadrone di volontari.

Al prossimo Direttivo affrontare anche la sfida economica – la manifestazione ha costi che sfiorano i 100mila euro – e chiudere il bilancio 2026, che al momento presenta qualche criticità che dovrebbe essere sanata se arriveranno i contributi promessi dalla Giunta municipali insieme a quelli auspicati dalla Regione.

Grifoni non sembra aver molto gradito le nostre domande se è vero che, poco dopo, nella blindatissima chat dei soci su whatsapp, ha richiamato tutti a mantenere maggior riserbo perché è pur sempre “una associazione privata”.

Prossimo step la verifica del nuovo Statuto con il Cesvol; a seguire l’approvazione dell’assemblea (con la registrazione al Runts) e la nomina del nuovo direttivo che potrebbe avvenire anche mediante la presentazione di una o più liste.

Al triumvirato tenere d’occhio l’orologio, il conto alla rovescia è appena iniziato.

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