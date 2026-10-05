Le istituzioni ternane non stanno vivendo certo il loro periodo migliore; questa volta a contendersi la scena sono Francesco Maria Ferranti e Guido Verdecchia che hanno innescato un vero e proprio caso politico che rischia di finire in tribunale. La bagarre politica tra il presidente della Provincia (ed ex esponente di Forza Italia sospeso dal partito) e l'ex capogruppo di Bandecchi che invece è confluito negli 'azzurri' e aderente al “Gruppo Misto” è scaturita da un comunicato stampa di Ferranti che, tramite il sito del Comune di Terni, ha fatto sapere di aver inviato una lettera alla presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli dai contenuti piuttosto duri. Ciò che emerso è piuttosto allarmante visto che si parla di minacce, presunte aggressioni e abuso istituzionale della Polizia Locale. Verdecchia starebbe anche valutando di denunciare quanto accaduto alle autorità competenti. Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto.

Ferranti “Minacciato da Verdecchia”

Partiamo dalla lettera inviata da Ferranti alla presidente del Consiglio, Sara Francescangeli: "Mi vedo costretto a scriverle per segnalare l’ennesimo episodio – si legge nella missiva - nella seduta della 4 commissione del 1/10/26, di grave intemperanza, di mancato rispetto del regolamento e dei commissari tutti, da parte del consigliere del gruppo misto Guido Verdecchia.

Per l’ennesima volta non solo utilizzava modi e termini ingiuriosi e provocatori, ma addirittura prendeva la parola senza prenotazione né autorizzazione, urlava senza microfono e al mio ennesimo richiamo si alzava con modi minacciosi e con la forza veniva a parlare dal microfono acceso del banco di presidenza, addirittura spostandomi con forza la mano per attivarlo. Tutto ciò mi costringeva a sospendere i lavori e a chiedere l’intervento della Polizia Locale.

Per tutto quanto sopra esposto, considerando che tali episodi si ripetono da mesi con modalità sempre più gravi sia in commissione che in consiglio comunale, sono a richiederle di affrontare la problematica in sede di conferenza dei Presidenti dei gruppi".

Verdecchia “Accuse false”

La risposta di Verdecchia non è da meno: "Il Consigliere Francesco Maria Ferranti , nel disperato tentativo di giustificare l'abuso istituzionale di aver fa o intervenire la Polizia Locale per censurarmi, ha diffuso una le era in cui mi accusa falsamente di aggressione. È la classica mossa di chi, abituato a usare modi prevaricatori, si finge vi ma quando le situazioni gli sfuggono di mano. La gravità della situazione è acuita dal fa o che Ferranti ha fatto sì che queste sue calunnie finissero pubblicate integralmente sul sito istituzionale del Comune di Terni. Ha confuso i canali ufficiali dell'Ente con la propria bacheca personale, facendo diffondere accuse, non verificate e prive di qualsiasi contraddittorio, prima ancora che gli organi competenti potessero visionare le prove. Ho già chiesto formalmente al Segretario Generale di intervenire per sanare questa grave forzatura istituzionale. La verità, che sfido chiunque a smentire pubblicando le registrazioni audio/video della seduta a porte chiuse, è l'esatto opposto di quanto lui racconta”.

“Ferranti mi ha detto ti dò una scorza e ti butto di sotto”

“Dopo aver usato il microfono per deridermi e avermi silenziato affermando “Decido io se è un fa o personale”, è stato Ferranti ad avvicinarsi al sottoscritto con un atteggiamento fisicamente minaccioso e intimidatorio - continua Verdecchia - Di fronte a questo inaccettabile tentativo di aggressione, non ho potuto fare altro che tenerlo lontano per tutelare il mio spazio personale. Nessuna aggressione da parte mia. Del resto, questo comportamento è l'apice di un accanimento che subisco da mesi. Parliamo dello stesso Ferranti che in passato, sempre in Commissione, si era già avvicinato al sottoscritto o urlando che mi avrebbe “dato una scorza e buttato di sotto”. Parliamo di chi, in Consiglio, mi ha a attaccato affermando in modo classista che “vengo dai sobborghi di Roma”. Ferranti proietta a sugli altri la sua stessa aggressività. Di fronte alle falsità scritta e nella sua lettera, comunico che sto valutando ogni opportuna azione, in tutte le sedi competenti , a difesa della mia onorabilità pubblica e politica”.

Conflitto di interessi

“Ma al di là degli aspetti personali, emerge un dato politico allarmante per l'intera città. È istituzionalmente inaccettabile che la Commissione Controllo e Garanzia – l'organo supremo preposto alla trasparenza e alla vigilanza anche sull'operato della Giunta – sia presieduta da chi vive in un perenne e gigantesco conflitto di interessi - conclude Verdecchia - oppositore di facciata in Consiglio Comunale e fedele Vicepresidente fiduciario di Bandecchi in Provincia (essendo quest'ultimo sia Sindaco che Presidente della Provincia). Come si può controllare in modo terzo e imparziale il Sindaco, se si è alle sue dire e dipendenze politiche in un altro Ente? Chi piega le istituzioni, tradendo il proprio ruolo di garanzia per trasformarlo in uno strumento di censura e di prevaricazione personale contro chi fa opposizione, non può sottrarsi alle proprie responsabilità".