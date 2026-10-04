“Il Transito di Francesco ci ricorda che la vita diventa piena quando smettiamo di volerla possedere e impariamo a donarla. Anche noi, passo dopo passo, possiamo arrivare a pregare così: Signore Gesù, fa’ che anche per noi, quando verrà la nostra ultima ora, tu sia la nostra eredità, la nostra pace e il nostro riposo. E donaci di vivere oggi in modo che la nostra vita, come quella di Francesco, possa diventare una benedizione per chi incontriamo”. (Continua dopo la gallery a cura della Sala stampa del Sacro Convento)

È il passaggio finale dell’omelia del cardinale Angel F. Artime nel corso della solenne celebrazione di mezzanotte che ha concluso i festeggiamenti del 3 ottobre e aperto quelli del 4. Prima del suono delle campane a festa in tutta Assisi in un messaggio, quello della musica, universale, ieri sera da Santa Maria degli Angeli la partenza del cammino lungo il percorso compiuto dai frati e dal popolo di Assisi con le spoglie mortali di san Francesco subito dopo la sua morte, con soste a San Damiano e a Santa Chiara e una conviviale in Piazza del Comune per poi arrivare a San Francesco per la celebrazione eucaristica a mezzanotte presieduta dal legato pontificio per leBasiliche Papali.

Circa 3000 persone hanno partecipato al “Cammino con san Francesco”, l’itinerario a piedi, tra canti e preghiere, catechesi e rievocazioni storiche, che ha ripercorso le tappe del trasporto del feretro di san Francesco nel 1226, dal luogo della morte a quello della sepoltura. Anche la piazza superiore e quella inferiore erano gremite di fedeli.

L’omelia del Cardinale

“Francesco d’Assisi non ha lasciato dietro di sé soltanto il ricordo di un uomo santo. Ha lasciato una via. La sua vita non finì nel silenzio della morte. Il suo Transito divenne il passaggio verso una presenza ancora più grande: quella di un uomo che aveva scelto di appartenere interamente a Cristo e che, proprio per questo, continua a parlare al cuore degli uomini e delle donne di oggi, perché ha capito che l’unico veramente importante era lasciare spazio a Dio come il vero e unico Signore della sua Vita”, ancora Artime. “Francesco, nell'ultima notte – ancora il cardinale - non va verso la morte come il nulla, ma va come se fosse a un vero Incontro di vita. Il suo corpo deposto sulla nuda terra sembra già proclamare ciò che ha cantato per tutta la vita: Signore, tu sei la mia eredità. E davanti alla morte Francesco non ha bisogno di aggrapparsi a ciò che lascia, perché sa nelle mani di chi sta andando. Forse è questo il messaggio più profondo del suo Transito anche per noi: vivere bene significa imparare, giorno dopo giorno, a morire a noi stessi per appartenere sempre più a Cristo. Alla fine non conteranno le cose possedute, i successi, l'immagine che abbiamo dato di noi. Rimarrà l'amore. Rimarrà Cristo. Francesco muore povero, ma muore ricco dell’unica ricchezza che non muore: il Signore. E come possiamo noi vivere oggi ciò che Francesco ci ha offerto con la sua vita? Non ci viene chiesto di fare grandi cose, ma di tornare all’essenziale: mettere Cristo al centro, imparare a fidarci di Dio, vivere con meno attaccamento alle cose e con più attenzione alle persone. Come Francesco, possiamo scegliere ogni giorno la via dell’umiltà, del perdono e della fraternità; possiamo riconoscere nelle piccole cose i doni di Dio e trasformare anche le nostre fatiche in un’offerta d’amore”.

Il programma di oggi

Questa mattina dopo il corteo civile con partenza da Piazza del Comune accompagnato dalla Campana delle Laudi, al quale parteciperanno anche le Città gemellate con Assisi, la Città di Siena (patria della compatrona d’Italia, Santa Caterina), l'Ente Calendimaggio e gli alunni delle scuole di Assisi e i gruppi folkloristici. Ad accendere la lampada - con l’olio offerto dalla Regione Umbria - sarà il sindaco di Assisi Valter Stoppini e dopo la cerimonia, alle 11.20 dalla Loggia del Sacro Convento, i discorsi del custode fra Marco Moroni a nome della Famiglia Francescana e della Diocesi di Assisi e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarrella; a seguire, proiettato dai maxischermi, l’Angelus del Papa da piazza San Pietro. Nel pomeriggio alle 16 i vespri pontificali presieduti da monsignor Accrocca e la processione fino al sagrato della Chiesa superiore con benedizione all’Italia e al mondo con la Chartula di San Francesco dal Cupolino. Al termine il canto del Cantico delle Creature – musicato da padre Domenico Stella – nel sagrato della chiesa superiore, eseguito dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco diretta dal maestro fra Peter Hrdy. Sul prato ad accogliere pellegrini e autorità ci sarà anche l’infiorata degli Infioratori spellani: al centro il volto di Cristo, intimamente connesso alla Terra e all’intera Creazione. Ai lati, il Sole, la Luna e le stelle richiamano le figure del Cantico delle Creature, mentre la colomba introduce il tema della pace e dello Spirito, con il Tau che incontra la parola Pax.

Il saluto di Proietti a Mattarella

“Il messaggio francescano di fraternità, di custodia del creato e di attenzione agli ultimi trova piena corrispondenza nei principi della nostra Carta costituzionale. Sono principi che Ella, Signor Presidente, incarna con rigore, equilibrio e costante dedizione al bene comune. L'Umbria ne fa da tempo il fondamento della propria azione pubblica, nella tutela della coesione sociale e nella promozione dello sviluppo sostenibile. In un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, Assisi conferma la propria vocazione di luogo di dialogo e di pace tra i popoli. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle autorità religiose, civili e militari e a tutti i cittadini e i pellegrini presenti”, il saluto a Mattarella di Proietti.

La sicurezza

Ad Assisi è stato istituito un Centro operativo avanzato (Coa) che assicurerà il costante raccordo tra le diverse componenti istituzionali e operative impegnate nei servizi, favorendo la condivisione tempestiva delle informazioni, il monitoraggio continuo della situazione e il coordinamento degli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari. La struttura opererà in costante collegamento con la Sala operativa interforze della Questura di Perugia, al fine di assicurare costanti flussi informativi aggiornati sull’andamento dell’evento, sulle condizioni di sicurezza e sulle eventuali criticità rilevate sul territorio.

Il piano di sicurezza e assistenza ha previsto la presenza di circa 40 professionisti sanitari della Usl Umbria 1 e della CO 118, affiancati dai volontari sanitari. Gli operatori saranno dislocati sul territorio in diverse postazioni, ambulanze e ambulatori mobili. È stata inoltre individuata una piazzola dedicata all’atterraggio dell’elisoccorso.

Saranno invece oltre 100 i volontari di Protezione civile impegnati nell’assistenza alla popolazione lungo i percorsi e nelle aree interessate dalle celebrazioni. Per la serata del 3, al fine di garantire un’adeguata illuminazione e assistenza durante gli eventi sono state predisposte diverse attrezzature, tra cui: una torre faro presso il parcheggio Lyrick, punti luce aggiuntivi lungo i tratti sterrati, circa 2.500 torce per gli eventi serali, distribuzione di bottigliette di acqua, 3.000 foulard commemorativi.

La Regione Umbria ha inoltre predisposto un servizio di navette per integrare i collegamenti tra il centro storico di Assisi e i principali parcheggi al fine di agevolare il rientro ai parcheggi dei pellegrini che hanno svolto la processione.