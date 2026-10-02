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2 ottobre 2026
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Morto in ospedale l'imprenditore Giorgio Berdini

Il decesso a Perugia dove era stato trasferito per le gravi ferite riportate in un incidente stradale a Colfiorito di Foligno

Morto in ospedale l'imprenditore Giorgio Berdini

È morto all’ospedale di Perugia, dove era ricoverato dal 22 settembre per le ferite riportate in un incidente stradale, l’imprenditore Giorgio Berdini, residente a Civitanova Marche.

La sua Bmw si era scontrata, all’interno di una galleria nei pressi di Colfiorito (nel territorio comunale di Foligno) con un Suv.

Le sue condizioni erano subito apparse gravi. L’imprenditore era stato inizialmente ricoverato all’ospedale di Foligno, ma poi ne era stato deciso il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Perugia, in terapia intensiva.

I medici non sono però riusciti a evitarne il decesso.

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Foligno

Parole chiave

ospedale incidente morto imprenditore colfiorito civitanova marche

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