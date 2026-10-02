Alessandro Gaucci torna presidente del Perugia Calcio. A 21 anni di distanza dall’addio al Club biancorosso, nel quale era approdato, insieme al padre Luciano e al fratello Riccardo, nel 1991, facendo la storia del Grifo, portato in Coppa Uefa con la conquista dell’Intertoto.

L’assunzione della carica da parte di Alessandro Gaucci è stata la formula che ha sbloccato la situazione di stallo che stava portando ad un nuovo (e pericoloso, a questo punto) rinvio del passaggio di proprietà dal presidente Faroni alla cordata che, dietro ad Arenacuri srl, si sta costituendo per rilevare il Club, con grandi ambizioni.

I vari rinvii tra burocrazia ed esigenze finanziarie

Un passaggio di consegne che doveva inizialmente avvenire entro il 10 settembre. La presenza di un fondo estero - l’investitore forte dell’operazione a cui, dal punto di vista finanziario, sta lavorando Gianfranco Licomati - ha richiesto ulteriori atti formali, tra cui la disponibilità della certificazione del bilancio al 30 giugno 2026 da parte dei revisori dei conti.

Da qui la nuova scadenza, fissata con una proroga del preliminare al 24 settembre. Poi slittata ancora al 30 settembre, questa volta per necessità degli acquirenti, che hanno dovuto cambiare in parte i loro piani anche per l’uscita di alcuni investitori inizialmente interessati.

A quel punto, per non far saltare l’operazione - cosa che, in assenza di reali pretendenti in alternativa, avrebbe rischiato di creare problemi al Club, vista la volontà di Faroni di disimpegnarsi - era stata valutata la possibilità di un primo ingresso nel Perugia Calcio attraverso l’acquisizione del 9% delle quote, per poi conclude l’operazione prima della scadenza di metà ottobre.

La lunga riunione di venerdì

Ma a metà giornata di oggi, venerdì, nuovo termine indicato dalla proprietà per un passaggio formale che avvicinasse almeno al closing, dopo un lungo confronto tra le parti, con l’ausilio dei consulenti legali e finanziari, si è deciso di procedere alla vendita in un’unica soluzione, indicando la data del 23 ottobre.

Nel frattempo, però, gli acquirenti si farebbero garanti di tutti gli aspetti economico-finanziari del Club, compresa la scadenza per i pagamenti dei calciatori che, se non rispettata, porterebbe a punti di penalizzazione.

Garante dell’operazione è appunto Alessandro Gaucci, che assumerà la presidenza - la formalizzazione da parte del Cda dovrebbe avvenire già la prossima settimana - nonostante in questa fase prediliga “il campo” agli aspetti societari.

La nota congiunta

Questa la nota diramata congiuntamente dal Perugia Calcio e da Arenacuri:

Nell’ambito delle operazioni per la formalizzazione della compravendita del Club come da accordo preliminare siglato, le parti, per ragioni di opportunità legate alle necessarie formalità burocratiche, hanno concordato di firmare il 23 ottobre p.v. il contratto di cessione del 100 per cento delle quote del Perugia Calcio.

Nel frattempo, espletate le pratiche nei tempi tecnici minimi richiesti, Alessandro Gaucci assumerà la carica di Presidente dell’AC Perugia Calcio.

Questa soluzione concordata garantisce al Club, sin da subito, la necessaria serenità per perseguire i propri traguardi sportivi, nell’interesse superiore del Perugia Calcio e nel rispetto dei tifosi e della città.

AC Perugia Calcio

Arenacuri srl