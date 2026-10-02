Scontro fra 3 auto all'incrocio "maledetto", un ferito | E45 in tilt per camion in panne

Un ferito trasportato in ospedale, tre auto distrutte e l'ennesimo scontro nello stesso identico punto. È il bilancio dell’ennesimo incidente stradale verificatosi intorno alle 17 lungo la Sp100 (via Citernese-Aretina), all'altezza dell'incrocio con la strada comunale di Mezzatore, a San Giustino. Si tratta del quarto incidente dall'inizio dell'anno nello stesso snodo, un dato che fa riflettere sulla pericolosità di questo punto.

Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per prestare le prime cure al ferito - di cui non si conoscono ancora le condizioni - e gestire la viabilità. Ad aggravare pesantemente la situazione è stato però il contesto in cui si è consumato lo scontro: la provinciale era infatti letteralmente invasa da centinaia di veicoli “in fuga” dalla superstrada.

Poco prima, infatti, un mezzo pesante in avaria lungo la E45, aveva completamente bloccato il traffico proprio all'altezza dello svincolo di San Giustino. Il camion si è fermato in un tratto incanalato a doppio senso di marcia per cantiere, rendendo impossibile il transito e costringendo Anas e forze dell'ordine a deviare l'intero flusso di tir e automobili già all'altezza di Sansepolcro.

Il travaso forzato dei mezzi pesanti e delle autovetture sulla viabilità secondaria ha saturato istantaneamente i collegamenti tra Umbria e Toscana. Quando si è verificato l'impatto all’incrocio “maledetto”, il traffico è definitivamente collassato: lunghe colonne e auto bloccate a passo d'uomo si sono registrate per almeno un’ora tra San Giustino, Cerbara e il confine toscano, con le squadre Anas e le forze dell'ordine impegnate su più fronti per rimuovere il tir e sbloccare la circolazione, tornata “regolare” solo dopo le 18.