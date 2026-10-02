Perugia segna un passaggio atteso nel sistema formativo umbro: con la sessione di tesi appena conclusa all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, i diplomi accademici di primo e secondo livello dell’Afam diventano lauree a tutti gli effetti, superando la storica asimmetria con le università e allineandosi alle migliori prassi europee.

La trasformazione attua l’annuncio del Ministero dell’Università e della Ricerca e riconosce formalmente percorsi caratterizzati da elevati standard didattici, ricerca applicata e una proiezione internazionale ormai consolidata. Negli ultimi due giorni, le discussioni delle tesi nella sede perugina hanno avuto anche un valore simbolico: l’apertura di una nuova stagione per l’istituzione e per la comunità studentesca.

Il cambio di paradigma

La novità mette fine a una anomalia tutta italiana sul piano formale: i titoli conseguiti dalle studentesse e dagli studenti Afam non sono più soltanto equiparabili nei contenuti e nei crediti, ma acquisiscono la dicitura ufficiale di laurea. Si tratta di un avanzamento di equità sostanziale e formale, che consolida la parità di dignità accademica tra Accademie e sistema universitario nazionale.

Impatto su studenti e territorio

L’effetto si percepisce subito nella vita degli studenti e nella filiera culturale locale. Per Perugia e l’Umbria, dove le professioni creative e i saperi artistici rappresentano un patrimonio identitario e produttivo, il riconoscimento rafforza la spendibilità del titolo e amplia le traiettorie di sviluppo.

Parità formale con le università : la dicitura laurea rende chiaro e immediato il valore del percorso.

: la dicitura laurea rende chiaro e immediato il valore del percorso. Maggiore spendibilità nel mercato del lavoro globale : i curricula risultano più leggibili e competitivi all’estero.

: i curricula risultano più leggibili e competitivi all’estero. Mobilità e competitività dei giovani : l’allineamento facilita scambi, opportunità e percorsi internazionali.

: l’allineamento facilita scambi, opportunità e percorsi internazionali. Riconoscimento dell’eccellenza: qualità didattica e ricerca applicata trovano piena valorizzazione pubblica.

La voce dell’istituzione

“È un traguardo storico e di fondamentale equità formale e sostanziale per tutta la nostra comunità accademica”, sottolinea la direttrice dell'Accademia, Tiziana D’Acchille. “Da anni la qualità dei nostri percorsi, il rigore della ricerca e la preparazione dei nostri studenti sono equiparati a quelli universitari. Vedere finalmente riconosciuta la dicitura 'laurea' per i nostri diplomati rappresenta non solo un atto di chiarezza formale, ma anche una leva straordinaria per la competitività e la mobilità dei nostri giovani artisti e designer in Italia e all'estero”.

Un allineamento europeo

L’adeguamento colloca l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” nel perimetro delle migliori prassi dei Paesi europei, facendo chiarezza sul profilo dei titoli rilasciati. Per chi opera tra arti visive, design e nuove tecnologie, la convergenza lessicale e formale con le università rappresenta un tassello strategico di internazionalizzazione, utile alla trasparenza dei percorsi e alla loro riconoscibilità oltre confine.

Prospettive per l’Umbria

Il riconoscimento può agire da catalizzatore per l’ecosistema regionale: la convergenza tra formazione artistica, imprese culturali e progettualità civica può accelerare collaborazioni, progetti e traiettorie occupazionali qualificate. In questa chiave, il rafforzamento della mobilità dei giovani e della visibilità internazionale dell’Accademia può tradursi in nuove opportunità per reti creative, professioni legate al design e alla produzione culturale, con un ritorno di competenze sul territorio.

La scelta consolida l’identità di Perugia come città universitaria e creativa, con un impatto che tocca inclusione, sostenibilità e innovazione dei saperi. La sfida ora è proseguire su questa traiettoria, mettendo a sistema relazioni e progetti che diano continuità all’avanzamento formale, trasformandolo in valore concreto per studenti, istituzioni e comunità.