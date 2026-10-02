Ruba portellone di rame da 20 kg in un condominio, arrestato 54enne

Il tempestivo intervento dei carabinieri, scattato grazie all'immediata segnalazione di un residente, ha sventato il furto e permesso di assicurare alla giustizia il responsabile. I militari di Ponte San Giovanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 54 anni con l'accusa di furto aggravato di rame.

L'episodio si è verificato nella frazione perugina, dove un cittadino ha notato movimenti sospetti attorno ad un condominio della zona e ha subito allertato il comandante della Stazione locale. I carabinieri sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, sorprendendo il 54enne proprio mentre tentava di allontanarsi dopo aver scardinato e asportato un portellone in rame dallo stabile.

Il manufatto, del peso di circa 20 kg, è stato subito recuperato e restituito all'amministratore del condominio. Durante le successive perquisizioni personale e del veicolo in uso all'uomo, i militari hanno scovato e sequestrato un paio di forbici taglia-lamiera utilizzate per compiere il furto.

Condotto in caserma per le formalità di rito, il 54enne è stato inizialmente ristretto agli arresti domiciliari. In sede di udienza presso il Tribunale di Perugia, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto e disposto a carico dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.