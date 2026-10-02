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2 ottobre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Ruba portellone di rame da 20 kg in un condominio, arrestato 54enne

Furto sventato a Ponte San Giovanni, i militari hanno scovato e sequestrato anche un paio di forbici taglia-lamiera utilizzate per compiere il colpo

Ruba portellone di rame da 20 kg in un condominio, arrestato 54enne

Il tempestivo intervento dei carabinieri, scattato grazie all'immediata segnalazione di un residente, ha sventato il furto e permesso di assicurare alla giustizia il responsabile. I militari di Ponte San Giovanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 54 anni con l'accusa di furto aggravato di rame.

L'episodio si è verificato nella frazione perugina, dove un cittadino ha notato movimenti sospetti attorno ad un condominio della zona e ha subito allertato il comandante della Stazione locale. I carabinieri sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, sorprendendo il 54enne proprio mentre tentava di allontanarsi dopo aver scardinato e asportato un portellone in rame dallo stabile.

Il manufatto, del peso di circa 20 kg, è stato subito recuperato e restituito all'amministratore del condominio. Durante le successive perquisizioni personale e del veicolo in uso all'uomo, i militari hanno scovato e sequestrato un paio di forbici taglia-lamiera utilizzate per compiere il furto.

Condotto in caserma per le formalità di rito, il 54enne è stato inizialmente ristretto agli arresti domiciliari. In sede di udienza presso il Tribunale di Perugia, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto e disposto a carico dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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Perugia

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Ponte San Giovanni furto rame arresto perugia carabinieri condominio portellone

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