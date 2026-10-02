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2 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Maltrattamenti in famiglia, rintracciato in centro storico e arrestato

Sul 44enne del posto pendeva già un ordine di carcerazione per una condanna diventata definitiva. Condannato a 4 anni e 6 mesi

Maltrattamenti in famiglia, rintracciato in centro storico e arrestato

Deve scontare quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Ieri (1 ottobre) gli agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno rintracciato e tratto in arresto un 44enne del posto, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna diventata definitiva.

L'operazione si inserisce nel quadro di un piano straordinario di monitoraggio del territorio promosso dal Commissariato folignate, focalizzato in particolare sulle vie del centro storico, sull'area di Viale Firenze e zone limitrofe. Durante i controlli, che hanno portato all'identificazione di 92 persone e all'ispezione di 59 veicoli durante diversi posti di blocco, i poliziotti hanno intercettato l'uomo nel cuore della città.

Già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti inerenti a stalking, maltrattamenti e reati contro persona e patrimonio, il 44enne è stato bloccato per le verifiche di rito. Dalla banca dati è subito emerso il provvedimento esecutivo emesso dal Tribunale di Spoleto, divenuto definitivo a seguito dei gravi episodi di violenza domestica di cui si era reso responsabile.

Al termine delle formalità negli uffici di via dei Molini, i poliziotti hanno provveduto ad associare l'uomo presso la Casa Circondariale di Spoleto, dove sconterà la pena detentiva residua stabilita dai giudici.

Tag

Foligno

Parole chiave

arresto Foligno maltrattamenti in famiglia lesioni personali polizia violenza domestica

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