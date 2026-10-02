Perugia celebra un nuovo traguardo nella ricerca ematologica. Al 53° Congresso nazionale della Società italiana di ematologia (Sie), svoltosi a Roma, la ricercatrice perugina Maria Crocioni, post-doc nel laboratorio di Biochimica delle proteine e medicina traslazionale dell’Ematologia di Perugia diretto dalla professoressa Maria Paola Martelli, ha ricevuto la borsa di studio “Beat Leukemia 2026”, riconoscimento dedicato ai progressi nella terapia della leucemia mieloide acuta.

Il premio arriva a pochi mesi dall’assegnazione della borsa intitolata ad Andrea Coccia, medico specializzando in Ematologia scomparso in un incidente stradale, finanziata dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” su volontà della famiglia e degli amici. Un percorso di sostegno che intreccia università, ospedale e comunità umbra.

Un riconoscimento che nasce in Umbria

Nel solco della collaborazione tra Università degli Studi di Perugia, Azienda ospedaliera di Perugia e Comitato Daniele Chianelli, il risultato ottenuto da Crocioni mette in evidenza la capacità del territorio di valorizzare il talento e di tradurre il supporto ai giovani in avanzamenti scientifici concreti.

“Il percorso di Maria Crocioni – sottolinea Martelli – rappresenta un esempio concreto del valore di una scelta che il Comitato Chianelli porta avanti da molti anni e di cui siamo profondamente grati: credere nei giovani ricercatori, sostenerne la crescita e investire nella ricerca quando il loro percorso è ancora in costruzione, offrendo loro tempo, strumenti e opportunità perché idee e competenze possano maturare e trasformarsi in risultati scientifici. Vedere oggi questo percorso ricevere un riconoscimento in una sede scientifica nazionale come il Congresso Sie rende ancora più evidente il valore di questa visione.”

“Un grande orgoglio – aggiunge il presidente del Comitato Franco Chianelli – per tutto il Comitato. Maria, oltre ad essere una ricercatrice di talento è anche una ex paziente ematologica. Quando aveva dieci anni ha sconfitto la leucemia e in lei è cresciuto il desiderio di conoscerla meglio, studiarla ai massimi livelli e chissà, forse un giorno, sconfiggerla per tutti i bambini, gli adolescenti e gli adulti. Noi siamo fiduciosi perché fa parte di una equipe straordinaria di medici e ricercatori sia in campo ematologico che oncoematologico. Un fiore all’occhiello per l’Università e l’Azienda ospedaliera di Perugia che siamo orgogliosi di sostenere”

Il progetto di ricerca: NPM1 e nuove strategie di cura

Il lavoro premiato si concentra sulla caratterizzazione di un nuovo sottogruppo di leucemie mieloidi acute con mutazione di NPM1. L’obiettivo è mettere a punto un metodo rapido e standardizzato per migliorare la stratificazione del rischio e orientare strategie terapeutiche personalizzate. Un indirizzo che rafforza l’approccio della medicina di precisione e apre prospettive operative per i team clinici.

Innovazione clinica : Un profilo più accurato delle forme di LMA con NPM1.

Tempestività : Procedure più rapide a supporto delle decisioni terapeutiche.

Personalizzazione: Trattamenti calibrati sul rischio effettivo del paziente.

Formazione specialistica: bioinformatica e medicina di precisione

Al percorso si aggiunge la recente selezione di Crocioni al corso di bioinformatica applicata alle patologie oncoematologiche della Società italiana di ematologia sperimentale (Sies), svoltosi a Firenze dal 16 al 18 settembre 2026. Il corso, riservato a 25 soci Sies under 40 selezionati in base al curriculum, rappresenta un passo formativo decisivo in un ambito oggi centrale per la ricerca traslazionale.

L’impatto per la comunità: ricerca che diventa cura

Il sostegno del Comitato Chianelli alla ricerca e alla formazione dei giovani ricercatori è parte di una strategia che incide sul tessuto sanitario e sociale umbro. Dalla crescita delle competenze all’attrazione di opportunità nazionali, il territorio beneficia di ricadute che vanno oltre il singolo laboratorio.

Valorizzazione dei talenti locali : Percorsi di crescita che nascono e restano in Umbria.

Rafforzamento dell’ecosistema : Sinergia tra università, ospedale e terzo settore.

Prossimità ai pazienti: Dalla ricerca in laboratorio a benefici concreti nelle terapie.

Prospettive: opportunità e passi successivi

I riconoscimenti segnano un traguardo e al tempo stesso l’avvio di una nuova fase. La fiducia nelle persone e l’investimento continuativo in ricerca e formazione alimentano un circolo virtuoso che può tradursi in protocolli più efficaci e in percorsi di cura più equi.

La direzione è tracciata: consolidare metodi standardizzati per la LMA con mutazione NPM1, favorire l’integrazione tra biologia dei tumori e analisi dei dati, sostenere la crescita di giovani professionisti capaci di guidare l’innovazione clinica. In Umbria, questo significa rafforzare il ruolo della comunità scientifica perugina come motore di sviluppo e come garanzia di futuro per i pazienti oncoematologici.