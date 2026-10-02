Un controllo della Polizia di Stato si è concluso con un arresto, una denuncia e, nei giorni successivi, con l’adozione del Daspo urbano per due giovani. I provvedimenti riguardano un ventenne e un ventiquattrenne che lo scorso venti settembre sono stati sorpresi con della droga nelle vicinanze di un esercizio pubblico di Bastia Umbra di cui hanno tentato inutilmente di disfarsi; avevano inoltre denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Per il ventenne era scattato l’arresto, mentre il 24enne era stato denunciato in stato di libertà. Il questore di Perugia ha disposto nei confronti di entrambi la misura Daspo urbano, vietando loro per i prossimi due anni di accedere ai luoghi interessati dall’episodio e alle relative pertinenze, nonché di sostare nelle immediate vicinanze. La violazione del divieto può comportare l’arresto da sei mesi a un anno.