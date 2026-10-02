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2 ottobre 2026
1 min di lettura
Flavia Pagliochini

Con la droga vicino a un locale, arresto e denuncia per due ventenni a Bastia

Due giovani trovati con droga vicino a un locale a Bastia Umbra: arresto e Daspo urbano. Scopri i dettagli dell'operazione della Polizia di Stato.

Con la droga vicino a un locale, arresto e denuncia per due ventenni a Bastia

Un controllo della Polizia di Stato si è concluso con un arresto, una denuncia e, nei giorni successivi, con l’adozione del Daspo urbano per due giovani. I provvedimenti riguardano un ventenne e un ventiquattrenne che lo scorso venti settembre sono stati sorpresi con della droga nelle vicinanze di un esercizio pubblico di Bastia Umbra di cui hanno tentato inutilmente di disfarsi; avevano inoltre denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Per il ventenne era scattato l’arresto, mentre il 24enne era stato denunciato in stato di libertà. Il questore di Perugia ha disposto nei confronti di entrambi la misura Daspo urbano, vietando loro per i prossimi due anni di accedere ai luoghi interessati dall’episodio e alle relative pertinenze, nonché di sostare nelle immediate vicinanze. La violazione del divieto  può comportare l’arresto da sei mesi a un anno.

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Bastia Umbra

Parole chiave

arresto droga Bastia Umbra Polizia di Stato Daspo urbano ventenne denuncia sostanze stupefacenti locale pubblico

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