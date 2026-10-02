Due operai impegnati in un cantiere edile in viale Martiri della Resistenza, a Spoleto, sono stati investiti da un'auto mentre stavano risalendo su un furgone. Il fatto è accaduto venerdì mattina in viale Martiri della Resistenza, nel tratto in cui la carreggiata è ristretta per via dei lavori in corso per il palazzo dello sport.

Secondo quanto è stato ricostruito, i due operai avevano accostato il furgone accanto all'edificio dove erano al lavoro, per recarsi all'interno. Al momento di risalire nel mezzo, sono stati entrambi travolti da un'auto, un'Audi condotta da un imprenditore spoletino, che transitava in salita verso la Spoletosfera e che si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono dunque intervenuti il personale del 118, anche con l'ausilio dell'elisoccorso Nibbio, la polizia locale di Spoleto per i rilievi e i carabinieri in supporto per la gestione della viabilità. Uno dei due operai, che non avrebbe riportato particolari conseguenze, è stato trasportato all'ospedale di Spoleto per accertamenti. L'altro, rimasto ferito ma sembra comunque non in modo grave, è stato elitrasportato all'ospedale di Terni.