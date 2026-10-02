Una rapina in piena mattina, intorno alle 9, è stata messa a segno oggi (2 ottobre) nella gioielleria del centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino.

Sarebbero state almeno tre le persone a volto coperto che, senza alcun timore, con tante persone presenti, sono entrate da un ingresso secondario del polo commerciale per poi dirigersi verso il negozio di preziosi.

Da quanto emerge avrebbero avuto con loro picconi ed estintori per spaccare le vetrine e spaventare le commesse.

In pochi minuti, la banda ha portato via un bottino consistente di oro, gioielli e orologi, dandosi poi alla fuga - a quanto sembra - con un’Alfa Giulietta nera (guarda il video sopra).

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Tanta paura per i presenti, messi al sicuro dal personale del Conad.