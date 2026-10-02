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2 ottobre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Rapina di prima mattina in gioielleria, blitz con picconi ed estintori VIDEO della fuga

Il furto è avvenuto al centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino, ingente il bottino

Rapina di prima mattina in gioielleria, blitz con picconi ed estintori VIDEO della fuga

Una rapina in piena mattina, intorno alle 9, è stata messa a segno oggi (2 ottobre) nella gioielleria del centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino.

Sarebbero state almeno tre le persone a volto coperto che, senza alcun timore, con tante persone presenti, sono entrate da un ingresso secondario del polo commerciale per poi dirigersi verso il negozio di preziosi.

Video thumbnail

Da quanto emerge avrebbero avuto con loro picconi ed estintori per spaccare le vetrine e spaventare le commesse.

In pochi minuti, la banda ha portato via un bottino consistente di oro, gioielli e orologi, dandosi poi alla fuga - a quanto sembra - con un’Alfa Giulietta nera (guarda il video sopra).

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Tanta paura per i presenti, messi al sicuro dal personale del Conad.

Tag

Gualdo Tadino

Parole chiave

rapina mattina gioielleria picconi estintori

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