Spoleto si prepara ad aprire un nuovo capitolo della storia di TEDx. La sesta edizione dell’evento si terrà sabato 9 gennaio 2027 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, nuova prestigiosa sede dopo le cinque edizioni ospitate dal Teatro Caio Melisso Carla Fendi. E proprio dal palco del teatro recentemente inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO partirà la ricerca dei protagonisti della prossima edizione.

Sono infatti aperte fino all’11 ottobre 2026 le candidature per diventare speaker di TEDxSpoleto 2027. Un’opportunità rivolta a chi ha un’idea, un’esperienza, una storia o una prospettiva che possa meritare di essere condivisa davanti al pubblico di TEDxSpoleto.

La call arriva dopo il grande interesse registrato nella precedente edizione: lo scorso anno furono circa 300 le candidature arrivate alla selezione, dalle quali è stata individuata la rosa degli speaker chiamati a salire sul palco. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 anche Irma Testa, pugile olimpionica e medaglia di bronzo a Tokyo 2020, prima pugile italiana a qualificarsi ai Giochi Olimpici. Insieme a lei, sul palco del Teatro Caio Melisso si sono alternati professionisti e personalità provenienti da ambiti diversi, dalla scienza all’innovazione, dalla medicina all’imprenditoria, dall’arte allo sport.

Un’esperienza che non si esaurisce nella giornata dell’evento: i TEDx Talk vengono infatti registrati e pubblicati sulla piattaforma ufficiale TED, consentendo alle idee nate e condivise a Spoleto di raggiungere una platea internazionale.

Dal “Cambia Verso” a “Ingenium”

Il nuovo TEDxSpoleto nasce in continuità con il percorso avviato nel 2026 con “L’Uomo, il Genio – Ad Motum Mutandum”, ma introduce una nuova prospettiva. Il tema scelto per il 2027 è “Ingenium – The Human Pace of Change”: al centro c’è l’ingegno umano e la capacità di comprendere, immaginare, inventare e trasformare la realtà in un momento storico nel quale il cambiamento procede a una velocità sempre maggiore. Tecnologia, innovazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale sono alcuni dei segnali più evidenti di questa accelerazione, ma TEDxSpoleto non vuole concentrarsi sulla tecnologia in sé. La domanda riguarda piuttosto l’essere umano: come possiamo utilizzare il nostro ingegno per comprendere il presente, affrontare il cambiamento e contribuire a costruire il futuro?

Se “Cambia Verso” invitava a interrogarsi sulla necessità di cambiare direzione, “Ingenium” rappresenta il passo successivo: dalla consapevolezza del cambiamento alla capacità di orientarlo.

Un nuovo palco per TEDxSpoleto

La novità non riguarda soltanto il tema. Dopo cinque anni al Teatro Caio Melisso, TEDxSpoleto si trasferisce infatti al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, uno dei luoghi simbolo della città e oggi parte del sito UNESCO dedicato al sistema dei teatri all’italiana dell’Italia centrale. Costruito tra il 1854 e il 1864, il teatro conserva la propria identità storica continuando a essere uno spazio vivo di cultura, spettacolo e confronto.

Una nuova sede che accompagna anche la crescita del progetto: dal 2026 TEDxSpoleto dispone infatti della licenza TEDx 100+, che permette di coinvolgere un pubblico più ampio.

Chi può candidarsi

La call è aperta a chiunque ritenga di avere un’idea che valga la pena condividere e che possa entrare nel racconto di “Ingenium”. Non è necessario appartenere a uno specifico settore professionale: TEDxSpoleto ricerca punti di vista, esperienze e competenze differenti, capaci di generare confronto e nuove prospettive.

La candidatura rappresenta il primo passaggio di un percorso di selezione che porterà alla scelta degli speaker della sesta edizione. C'è tempo fino all'11 ottobre 2026 per candidarsi.

Per farlo e per conoscere tutte le informazioni sulla call: www.tedxspoleto.it.